Finanzministerin: Instrument der Selbstanzeige ist bewährt

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Zahl der Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr um etwa ein Viertel zurückgegangen. Bis Ende November waren es 974, wie das Finanzministerium in Mainz auf Anfrage mitteilte. Davon waren in 299 Fällen ausländische Kapitaleinkünfte betroffen – erfahrungsgemäß ging es dabei meist um Anlagen in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Luxemburg. Im Jahr 2016 gab es insgesamt 1314 Selbstanzeigen, davon 656 mit Zinseinnahmen aus dem Ausland.