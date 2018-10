Finalisten für Günter Rohrbach-Filmpreis stehen fest

Neunkirchen (dpa/lrs) – Die fünf Finalistenfilme für die Verleihung des Günter Rohrbach-Filmpreises in Neunkirchen stehen fest. „Back for Good“ von Mia Spengler, „Das schönste Mädchen der Welt“ von Aron Lehmann, „Gundermann“ von Andreas Dresen, „In den Gängen“ von Thomas Stuber und „Styx“ von Wolfgang Fischer konkurrierten noch um die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung, teilte die Stadt Neunkirchen am Montag mit. Neben dem Preis für den besten Film werden am 2. November in der saarländischen Stadt auch der Preis für den besten Darsteller in Höhe von 5000 Euro sowie drei Sonderpreise in Höhe von insgesamt 11 000 Euro verliehen.

Im vergangenen Jahr gewann die Produktion „Western“ von Valeska Grisebach den Filmpreis. Mit der seit 2011 vergebenen Auszeichnung ehrt die Stadt den in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach („Das Boot“). Finalisten ...

