Filmpreis für „Murot und das Murmeltier“

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der Filmkunstpreis des 14. Festivals des deutschen Films geht an „Murot und das Murmeltier“ von Regisseur Dietrich Brüggemann. Die Auszeichnung wurde am Samstag in Ludwigshafen verliehen. Die Jury begründete ihre Wahl damit, dass der „Tatort“-Film „phantasiereich und klug inszeniert, dramaturgisch raffiniert, voller Witz und Abwechslung“ sei. Als Vorbild diente demnach der US-Streifen „Und täglich grüßt das Murmeltier“ um einen in einer Zeitschleife gefangenen Mann. Brüggemann habe die Geschichte „in voller künstlerischer Freiheit“ für einen Fernsehfilm und das Krimigenre adaptiert.

„Lobende Erwähnungen“ der Jury fanden zudem „Styx“ von Wolfgang Fischer und „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?“ von Kerstin Polte. Der Medienkulturpreis ging an „Frankfurt, Dezember 17“ (Petra K. Wagner/Fernsehspielredaktion ...

