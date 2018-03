Feuerwerk-Spektakel und Schiffskonvoi bei «Rhein in Flammen»

Aus unserem Archiv

Koblenz

Gleich neun Feuerwerke werden an diesem Samstag (11.8.) den nächtlichen Himmel über dem Rheintal zwischen Koblenz und Spay (Kreis Mayen-Koblenz) erleuchten. Bei dem traditionsreichen Spektakel «Rhein in Flammen» wird außerdem Europas größter Schiffskonvoi mit mehr als 70 Booten auf dem Fluss unterwegs sein. Viele Burgen und Schlösser in dem Rheinabschnitt, der zum Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal gehört, erstrahlen in einem Feuerregen. Im vergangenen Jahr hatte «Rhein in Flammen» in Koblenz rund 110 000 Besucher angelockt.