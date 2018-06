Der rheinland-pfälzische Landtag wird sich heute unter anderem mit Problemen der freiwilligen Feuerwehren und dem begleiteten Fahren ab 16 Jahren beschäftigen. In den Fragestunden an Tag zwei der dreitägigen Landtagssitzung in dieser Woche geht es um die bisherige Bilanz der sogenannten Welcome Center im Land für internationale Fachkräfte, um die Schulsozialarbeit sowie die von Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen geforderte Vertiefung der Schiffsfahrrinne im Mittelrhein. Die vier Länder hatten Ende Mai in Wiesbaden eine gemeinsame Resolution an einen Vertreter des Bundesverkehrsministeriums überreicht.

Weitere Themen im Plenum sind am Donnerstag die ambulante Arztversorgung zwischen Westerwald und Pfalz sowie der Kampf gegen Antisemitismus.

