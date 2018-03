Feuerwehreinsatz wegen Brand im Metallbetrieb

Aus unserem Archiv

Niederfischbach (dpa/lrs) – Ein Brand in einem Metallbetrieb im Landkreis Altenkirchen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Polizeiangaben stellten Mitarbeiter des Unternehmens in Niederfischbach-Eicherhof am Morgen fest, dass es in einem Trocknungsofen zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Daraufhin hätten sie das Feuer entdeckt. Mit Feuerlöschern hätten sie versucht, die Flammen zu löschen – vergebens. Die Feuerwehr sei mit etwa 50 Rettungskräften aus den umliegenden Gemeinden angerückt. Erst gegen 13 Uhr sei das Feuer gelöscht worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Kriminalinspektion Betzdorf nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden dürfte in die Zehntausende gehen, hieß es.