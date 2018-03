Feuerwehr findet Toten nach Wohnhausbrand in Kaiserslautern

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei Löscharbeiten nach einem Hausbrand in Kaiserslautern haben Feuerwehrleute den 61 Jahre alten Bewohner tot geborgen. Ob der Mann am Montag durch das Feuer umkam, war zunächst noch unklar. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, wird die Leiche obduziert um die genaue Todesursache herauszufinden. Ersten Ermittlungen zufolge lebte der Mann alleine und zurückgezogen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Ermittler und ein Gutachter untersuchtne am Dienstag den Brandort. Ob das Feuer womöglich gelegt wurde, war ebenfalls noch unklar. „Wir können im Moment nichts ausschließen“, sagte der Polizeisprecher.