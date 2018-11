Ein Feuer-Fehlalarm hat beim Auftakt des Jubiläumskongresses der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU und CSU Deutschlands eine Rede von CSU-Vize Manfred Weber unterbrochen. Mehrere hundert Delegierte und Gäste mussten am Freitag die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz verlassen. Etliche Feuerwehrfahrzeuge brausten mit Blaulicht und Martinshorn heran. Alsbald gab es Entwarnung: „In der Küche sind zu große Portionen gekocht worden. Da haben die Rauchmelder angeschlagen“, sagte ein Feuerwehrmann. Die KPV war vor 70 Jahren in Koblenz gegründet worden. Zu ihrem zweitägigen Kongress wurde am Samstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.

