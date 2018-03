Feuer zerstört Wohnhaus: 100 000 Euro Sachschaden

Aus unserem Archiv

Lahnstein

Ein Feuer hat ein Wohnhaus in Lahnstein im nördlichen Rheinland-Pfalz zerstört. Die acht Bewohner, darunter zwei Kinder, konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagabend selbst retten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.