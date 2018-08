Das Feuer in der Saarburger Gemeindeverwaltung ist gelöscht. Eine Brandwache sei am Montagmorgen noch vor Ort, um das weiträumige Gebäude zu beobachten, teilte die Polizei Trier mit. Der Dachstuhl vom Hauptgebäude der Verwaltung hatte am Sonntagabend in Flammen gestanden. Teile davon waren eingestürzt. Zahlreiche Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz, um das Feuer und Glutnester zu löschen. Weil Einsturzgefahr bestand, konnte der ganze Komplex auch während der Löscharbeiten nicht betreten werden. Deshalb konnten die Einsatzkräfte nur von außen löschen. Am Montagvormittag sollen Fachleute das Gebäude besichtigen. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

