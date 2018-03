Feuer im Altenheim: Alle Bewohner gerettet

Aus unserem Archiv

Unkel

Wegen eines brennenden Dachstuhls ist ein Altenheim in Unkel (Kreis Neuwied) am Mittwochabend evakuiert worden. Alle Bewohner und Mitarbeiter seien gerettet worden, teilte die Einsatzleitung mit. Vier Menschen sind wegen möglicher Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Das Feuer war vermutlich durch einen technischen Defekt in der Küche eines Appartements ausgelöst worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 200 000 Euro.