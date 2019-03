Drei Tage nach der Havarie eines niederländischen Güterschiffes bei St. Goar haben am Dienstag die Bergungsarbeiten begonnen. Am Vormittag wurde der geladene Raps mit einem speziellen Kran zum Teil auf ein anderes Schiff verfrachtet, erläuterte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Am Nachmittag konnte das Schiff weiterfahren, um dann komplett entleert zu werden. Anschließend sollte es repariert werden und dann seine Fahrt fortsetzen. Für den Schiffsverkehr zwischen St. Goar und Oberwesel gab es keine Einschränkungen, er wurde an dem festgefahrenen Schiff vorbeigeleitet. Das Güterschiff aus den Niederlanden war am Samstag wegen eines technischen Problems stecken geblieben. Verletzt wurde niemand, Ladung trat nicht aus.

