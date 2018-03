Ferien und weniger Nachfrage: Mehr Arbeitslose im Juli

Aus unserem Archiv

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Die Urlaubszeit hat die Arbeitslosenzahl im Juli steigen lassen. In Rheinland-Pfalz hatten im zurückliegenden Monat 114 000 Frauen und Männer keinen Job, knapp 4,6 Prozent mehr als im Monat zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Wie jedes Jahr im Sommer hätten viele junge Menschen nach dem Ende ihrer Ausbildung nicht sofort eine Stelle gefunden und sich deshalb arbeitslos gemeldet. Doch auch die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern lässt den Angaben zufolge nach.