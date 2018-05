FCK verpflichtet Elias Huth: Trainingslager in Zams

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat Elias Huth verpflichtet. Wie der Zweitliga-Absteiger am Donnerstag mitteilte, erhält der 21 Jahre alte Stürmer einen Dreijahresvertrag. Huth war zuletzt von Hannover 96 an Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen. „Mit Elias Huth verpflichten wir einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer, der während seiner Leihe in Erfurt seine Qualitäten in der Dritten Liga bereits nachgewiesen hat“, erklärte Sportdirektor Boris Notzon.

In der Jugend spielte der aus Großwelzheim bei Aschaffenburg aufgewachsene Spieler bei Eintracht Frankfurt und dem FSV Frankfurt, eher er im Sommer 2015 nach Hannover wechselte. 2016 unterzeichnete er dort ...

