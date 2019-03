FCK und Trainer Hildmann wollen in der Tabelle nach oben

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit dem Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern nichts mehr zu tun, Trainer Sascha Hildmann gibt aber neue Ziele für den Tabellenneunten aus. „Wir haben trotzdem noch einiges vor. Im Mittelfeld ist alles ganz eng zusammen. Da wollen wir weiter nach oben klettern“, kündigte der 46-Jährige am Mittwoch an. Damit anfangen will der FCK im Spiel beim KFC Uerdingen am Freitagabend (19.00 Uhr/Sky). Gegen die seit elf Spielen sieglosen Uerdinger wollen die Pfälzer sich für den hohen Einsatz in den letzten Wochen belohnen.

„Wir müssen immer unheimlich viel Aufwand betreiben. Es wäre sehr wichtig, auch mal mit weniger Aufwand zum Torerfolg zu kommen“, erklärte Hildmann. Außer den Langzeitverletzten Dylan Esmel (Kreuzbandriss), Antonio Jonjic ...

