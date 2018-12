Das neue Jahr geht in Mainz gleich närrisch los: Rund 1000 Gardisten, Husaren, Prinzessinnen und Prinzen werden am 1. Januar zum Neujahrsumzug erwartet – dem Auftakt der neuen Fastnachtskampagne. Die Narren – die Hälfte davon Musiker – ziehen ab 11.11 Uhr vom Ernst-Ludwig-Platz nahe dem Schloss bis zum Domplatz, kündigte der Mainzer Carneval-Verein (MCV) am Freitag an. Dort stimme das Neujahrskonzert der Mainzer Garden auf die fünfte Jahreszeit ein. Der MCV richtet das Konzert gemeinsam mit der Stadt aus. Außerdem wird die Suppenkanone durchgeladen – und dann gefeiert. Die Fastnachtssaison 2019 endet am Aschermittwoch, dem 6. März.

MCV über Termine der Straßenfastnacht 2019

