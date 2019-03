Fast alle Schulleiter in Rheinland-Pfalz mit Beruf zufrieden

Düsseldorf/Mainz (dpa/lrs) – Trotz zunehmender Belastungen ist die große Mehrheit der Schulleiter in Rheinland-Pfalz nach einer Umfrage im Auftrag der Lehrergewerkschaft VBE mit ihrem Beruf zufrieden. Die am Donnerstag beim Schulleiterkongress des Verbands Bildung und Erziehung vorgestellte Erhebung des Instituts Forsa ergab, dass 95 Prozent der Schulleiter ihren Beruf sehr gerne oder eher gerne ausüben. Allerdings gaben 46 Prozent an, dass es für fast alle Lehrkräfte Mehrbelastungen durch neue Herausforderungen und Anforderungen gebe, etwa durch Inklusion, Integration und andere Aufgaben.

Lehrermangel wurde von 51 Prozent der Befragten als größtes Problem genannt. Danach folgten bei der Möglichkeit von Mehrfachnennungen Inklusion und Integration (29 Prozent), Gebäudeprobleme (21 Prozent), und Eltern (16 Prozent). ...

