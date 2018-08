Eine Seniorin im Raum Koblenz hat Betrügern Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro übergeben. Gegen 23 Uhr riefen sie am Montag angebliche Beamte der Polizeiinspektion Bad Neuenahr an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Rund 90 Minuten haben sie demnach mit der Frau telefoniert, bis diese einem Boten an der Tür den Schmuck gab. Kurz nach Übergabe habe das Gespräch geendet. Die Betrüger hätten der Seniorin erzählt, dass sie bald überfallen werden könnte und ihre Wertsachen den Beamten aushändigen solle.

„Die sind rhetorisch bestens geschult und folgen einem Drehbuch“, sagte der Sprecher. „Und die Senioren schämen sich.“ Ziel der Betrüger sei, sie so lange wie möglich am Telefon zu halten, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.