Fall Kandel: CDU fordert mehr Unterstützung für Jugendämter

Mainz

Als Konsequenz aus dem Gewaltverbrechen in Kandel fordert die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner eine bessere Unterstützung der Jugendämter in den Kommunen. „Durch die vielen zu betreuenden unbegleiteten jugendlichen Flüchtlinge ist für die kommunalen Jugendämter eine sehr schwierige Situation entstanden“, erklärte Klöckner am Donnerstag in Mainz. Diese benötigten eine ausreichende Ausstattung mit Personal und Geld, um die zusätzlichen Aufgaben bewältigen zu können. Nötig sei auch eine intensive Beratung der Jugendämter mit Blick auf den „besonderen Hintergrund dieser Flüchtlingsgruppe“.