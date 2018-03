Komplett missraten ist einem Mann ein Fahrraddiebstahl in Mainz. Er hatte am Sonntagabend in einem Innenhof zwei Drahtesel mitgehen lassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz darauf erkannte eine Frau eines der gestohlenen Räder und sah, wie der mutmaßliche Dieb damit unterwegs war. Ihr Freund machte sich daraufhin auf die Suche und konnte den Dieb schließlich stellen. Er hielt ihn an der Kleidung fest, doch der Fahrraddieb konnte sich aus dem Griff winden und zu Fuß fliehen – mit nacktem Oberkörper. Zu allem Überfluss verlor der ertappte Dieb auch noch seine Schuhe. Von ihm fehlte zunächst jede Spur, nichtsdestotrotz wurde laut Polizei aber auch das zweite Fahrrad wiedergefunden.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.