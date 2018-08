Fahrgastschiffe: manche Anlegestellen am Rhein nicht nutzbar

St. Goar/Assmannshausen (dpa) – Das Niedrigwasser im Rhein sorgt für Probleme bei Schiffstouren. Die Reederei Köln-Düsseldorfer (KD) kann derzeit vier Anlegestellen nicht mehr anfahren: Assmannshausen (Hessen), Kamp-Bornhofen, Rhens und Oberlahnstein (Rheinland-Pfalz). Das Wasser sei dort nicht tief genug, sagte eine Sprecherin der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG. Die Strecke Köln-Linz wird vorübergehend bis Königswinter verkürzt, damit das Niedrigwasser nicht zu Verspätungen führt. Darüber hatte zuvor der SWR berichtet. Die Bingen-Rüdesheimer Fahrgastschifffahrt fährt nach eigenen Angaben aktuell St. Goar nicht mehr an, weil dort ein Sandbett größer geworden ist. Die Primus Linie steuert Ginsheim am Altrhein nicht an.

