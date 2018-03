Ingbert (dpa/lrs) – Bei einem Sturz aus seinem geparkten Lkw ist ein 45-jähriger Fahrer in St. Ingbert ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Zwar deuteten erste Untersuchungen von Rechtsmedizinern auf einen Notfall im Vorfeld des Sturzes hin, dieser habe allerdings nicht zum Tod geführt. Erst in einem durch den Sturz erlittenen Schädel-Hirn-Trauma sehen die Ermittler die Todesursache. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ davon berichtet.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes hatte den Mann aus Polen am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Marktes gefunden. Der Fahrer habe leblos neben seinem Lkw gelegen, berichtete die Polizei.

