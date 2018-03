Fahrer flieht vor Polizei und rammt Streifenwagen

Aus unserem Archiv

Pirmasens

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Fahrer in Pirmasens erst einen Streifenwagen gerammt und schließlich sein eigenes Auto festgefahren. Am Ende wurde der 28-Jährige in der Nacht auf Donnerstag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hatten nach einem Verkehrsverstoß in Rodalben ein Auto und dessen Fahrer gesucht. Dabei trafen sie auf den 28-Jährigen im benachbarten Pirmasens. Der junge Mann hielt seinen Wagen erst an, gab dann aber wieder Gas. Dabei kollidierte er mit dem Polizeiauto, verursachte Blechschaden und setzte anschließend seine Flucht fort.