Ex-Priester äußert sich im Missbrauchsprozess

Deggendorf

Ein wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs angeklagter ehemaliger Priester hat sich am Donnerstag vor dem Landgericht Deggendorf zu den Vorwürfen geäußert. Die Aussage fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Ob der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Taten eingeräumt hat, sagte der Sprecher nicht. Ein als Zeuge geladenes mutmaßliches Opfer des 53-Jährigen wurde anschließend nicht mehr vernommen. Das Gericht ließ stattdessen lediglich Protokolle von einer früheren Aussage des Zeugen bei der Polizei verlesen. Das Verfahren wird am 1. Februar fortgesetzt.