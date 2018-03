Experten untersuchen 4000 Bäume auf Schäden

Aus unserem Archiv

Mainz

Spezialisten der rheinland-pfälzischen Forstämter untersuchen derzeit rund 4000 «Probebäume» auf ihren Gesundheitszustand. Im Herbst will Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) dann die Ergebnisse im Waldzustandsbericht 2012 vorstellen, wie ihr Ministerium am Freitag in Mainz mitteilte. In diesem Jahr sei vor allem interessant, ob der verregnete Sommer dem Wald zusätzlich geschadet habe. Der Vorjahresbericht hatte einen schlechten Zustand des Waldes ergeben. Die Kronen von 33 Prozent der Bäume wiesen 2011 deutliche Schäden auf – im Jahr 2010 waren es nur 26 Prozent gewesen.