Beim Niedrigwasser des Mittelrheins haben Experten am späten Mittwoch einen Rekord erwartet. „Laut Prognosen könnte noch heute der Niedrigstwasserstand bei Kaub unterschritten werden“, sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Bingen, Florian Krekel, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bei 35 Zentimetern war der Jahrhundertrekord am Pegel Kaub im Hitzejahr 2003 gelegen. Am Mittwochmittag waren es hier nur noch vier Zentimeter mehr. Der Pegel Kaub gilt als wichtige Marke für das Obere Mittelrheintal. Pegelstände werden erst ab einem definierten Nullpunkt gemessen – tatsächlich ist die Fahrrinne bei Kaub laut Krekel noch etwa 1,50 Meter tief. Der Deutsche Wetterdienst sagte auch für die nächsten Tage überwiegend einen goldenen Oktober voraus.

Deutscher Wetterdienst Bundesanstalt für Gewässerkunde Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Pegel Kaub

