Experten erwarten Ende des Hochwassers am Rhein

Aus unserem Archiv

Mainz

Experten gehen von einem Ende des Hochwassers am Rhein bis zum Wochenende aus. Am Oberrhein seien die Hochwassermarken 1 am Mittwoch an allen Meldepegeln unterschritten worden, teilte das Hochwassermeldezentrum Rhein am Mittwoch in Mainz mit. Bis zum Sonntag sei am Mittelrhein weiter mit fallenden Wasserständen zu rechnen. In Koblenz werde die Hochwassermeldemarke 1 in der Nacht zum Freitag unterschritten. Ein erneuter Anstieg sei nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst geht von einem regenfreien Wochenende aus. Der gesamte Rhein ist wieder für die Schifffahrt freigegeben worden. Mit Bingen folgte am Mittwoch in Rheinland-Pfalz ein letzter Abschnitt.