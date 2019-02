Nach Einschätzung des Mainzer Atmosphären-Chemikers Jos Lelieveld ist Luftverschmutzung das größte Umwelt-Gesundheitsrisiko überhaupt. „Die Luftverschmutzung ist ein echtes gesundheitliches Problem“, sagte der Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz am Freitag bei einer Expertendiskussion an der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Es sei nicht nur ein Problem in Ländern wie Indien und China, sondern auch in Europa.

Lelieveld verwies auf eine eigene Studie. Diese hatte zuletzt schon für Aufsehen gesorgt. Als begutachteter Artikel in einem Fachjournal ist sie indes noch nicht erschienen, was eine Einschätzung der Untersuchung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.