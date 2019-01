Die deutsche Innenpolitik taugt nach Ansicht des Fastnacht-Experten Rainer Holzhauser kaum für die diesjährigen Büttenreden und Motivwagen. „Man ist zum Thema GroKo müde geworden, selbst die Narren. Man will jetzt, dass es funktioniert“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei SPD-Chefin Andrea Nahles „immer für einen Angriff gut“. Auch die Grünen dürften nicht aus den Augen gelassen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde möglicherweise gar nicht in Erscheinung treten, meinte Holzhauser. „Die Weichen sind gestellt, die Nachfolge in der CDU ist geregelt.“

Guter Stoff seien hingegen der Diesel-Skandal sowie US-Präsident Donald Trump und der Brexit. „Diesel wird ein großes Thema, weil es nicht nur närrisch, sondern dumm ist“, sagte Holzhauser. Er ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.