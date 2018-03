Experte: Deutsche Autos fahren in fünf Jahren selbst

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Spätestens in fünf Jahren wird es nach Ansicht eines führenden Wissenschaftlers in Deutschland Autos geben, deren Fahrer nur noch gelegentlich selbst lenken müssen. Dies seien Autos mit einem intelligenten Autopiloten, die aber nach wie vor in bestimmten Situationen einen Fahrer benötigten, sagte der Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken, Wolfgang Wahlster, der Deutschen Presse-Agentur.