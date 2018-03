Ex-Ministerpräsident Roland Koch wird auf Fluglärm angesprochen

Aus unserem Archiv

Mainz/Wiesbaden (dpa/lhe) – Die Fluglärm-Debatte rund um den Frankfurter Airport bewegt den ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch auch nach seinem Wechsel in die Wirtschaft. «Ich lebe ja weiter in der Region, verfolge die Debatte und werde auch gelegentlich darauf angesprochen. Ich habe Abwägungen getroffen, was nach meiner Überzeugung Pflicht von Politikern ist, und ich beabsichtige nicht, sie zu relativieren oder zurückzunehmen», sagte Koch, der seit einem Jahr den Mannheimer Konzern Bilfinger Berger führt, der «Allgemeinen Zeitung» (Mainz/Donnerstag). Der Flughafen sei die «Nabelschnur der Region Rhein-Main, aber er ist nicht lastenfrei.»