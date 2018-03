Ex-Frau fordert Millionenbetrag von Thomas Anders

Aus unserem Archiv

Koblenz

Millionenforderung gegen Thomas Anders: Nach dem Willen von Nora Balling und ihren Anwälten soll der frühere Modern-Talking-Star wegen Aussagen über seine Ex-Frau tief in die Tasche greifen. Hintergrund ist eine Zahlungsklage, die bereits Ende vergangenen Jahres eingereicht wurde. Das bestätigte Ballings Anwalt Bernd Schneider am Freitag. Gefordert würden mehr als eine Million Euro für die Veröffentlichungen in der Autobiografie «100 Prozent Anders» sowie ein Anteil an den Erlösen des Buches.