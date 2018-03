Ex-Feuerwehrmann wegen Brandstiftung vor Gericht

Aus unserem Archiv

Mainz

Ein ehemaliger Feuerwehrmann muss sich seit Montag vor dem Mainzer Landgericht wegen Brandstiftung verantworten. Der 20-Jährige sagte zum Auftakt, er habe nach Aufmerksamkeit gesucht und sei deshalb auch in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung wollten sich zwischenzeitlich zu einem Gespräch zurückziehen. Der junge Mann hatte im Januar nach seiner Festnahme zehn der elf Taten gestanden, nicht aber einen Großbrand in einem Palettenlager in Bingen-Büdesheim mit rund 90 000 Euro Schaden. Menschen waren nicht zu Schaden gekommen. Er wurde von der Feuerwehr suspendiert.