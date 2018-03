Ex-Chef der Wohnbau weist Untreue-Vorwürfe zurück

Aus unserem Archiv

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Der Ex-Geschäftsführer der Wohnbau Mainz GmbH hat die Vorwürfe gegen ihn wegen Untreue in neun Fällen zurückgewiesen. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Koblenz las sein Verteidiger am Dienstag eine Stellungnahme vor, in der es heißt: «Die Vorwürfe der privaten Bereicherung sind haltlos.» Der 64 Jahre alte Ex-Geschäftsführer soll dem Unternehmen einen Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich eingebrockt haben.