Evangelischer Kirchenhaushalt: Gehälter der größte Brocken

Aus unserem Archiv

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lnw) – Gute Kirchensteuereinnahmen lassen den Haushalt der evangelischen Kirche im Rheinland wachsen. In diesen Jahr plane die Landeskirche mit Ausgaben von 715 Millionen Euro, teilte die Evangelische Kirche im Rheinland am Dienstag bei der Synode in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. 2017 standen 710 Millionen Euro zur Verfügung. Die Landeskirche hatte in den vergangenen Jahren mehrere Sparhaushalte beschlossen und stellt sich für die Zukunft auf sinkende Zahlen von Mitgliedern und Einnahmen ein.