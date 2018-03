Evangelische Kirche in Hessen und Nassau muss Sparkurs fortsetzen

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will angesichts sinkender Einnahmen und des Bevölkerungswandels ihren Sparkurs fortsetzen. Ganze Arbeitsbereiche müssten infrage gestellt werden, sagte Finanzchef Heinz Thomas Striegler am Freitag bei der Vorstellung des Jahresberichts in Frankfurt. Konkrete Beispiele könne er noch nicht nennen. Entlassungen bei den derzeit 20 000 Mitarbeitern werde es aber nicht geben.