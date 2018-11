Die Evakuierung mehrerer teils einsturzgefährdeter Wohnhäuser in Mendig in der Osteifel wegen Höhlen im Untergrund verschiebt sich leicht. Ursprünglich war dies im Oktober vorgesehen. „Die Terminankündigung war etwas zu optimistisch“, sagte Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Die Ausschreibung des Auftrags für eine Spezialfirma für die Verfüllung der Hohlräume aus den Zeiten des früheren Bergbaus in der Kleinstadt habe länger gedauert als erwartet.

In der kommenden Woche müssten allerdings die Bewohner zweier Einfamilienhäuser für etwa 14 Tage auf Kosten der Stadt und der Verbandsgemeinde Mendig in Ferienwohnungen umziehen. Im Januar müssen laut Ammel ...

