Vor der Entschärfung einer Fliegerbombe haben in Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) rund 1600 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Evakuierung begann um 8 Uhr, ab 10 Uhr wollten Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst kontrollieren, ob alle Bewohner der Gemeinde dem Aufruf nachgekommen sind, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bei Twitter mitteilte. Der Verkehr sollte um den Ort herumgeleitet werden, mit Behinderungen müsse gerechnet werden. Die Polizei riet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Kampfmittelräumdienst will gegen 12.00 Uhr mit der Bergung des 500 Kilogramm schweren Sprengkörpers aus US-amerikanischen Beständen beginnen. Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg war vor einer Woche bei Arbeiten ...

