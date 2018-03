EU-Kommission erweitert Beihilfeprüfung für Nürburgring

Brüssel/Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Debakel am Nürburgring weitet die EU-Kommission ihre Prüfungen der rheinland-pfälzischen Beihilfen für den Ausbau der Rennstrecke aus. Die Brüsseler Wettbewerbshüter teilten am Mittwoch mit, dass es dabei um die Stundung von Zinsen früherer Kredite und möglicherweise um eine vom Land im Mai beantragte Finanzspritze geht, mit der die Insolvenz abgewendet werden sollte. Im Juli sprach die Kommission schon von ernsten Zweifeln, dass eine beantragte Beihilfe von 13 Millionen Euro den EU-Regeln entspricht. Weil das Geld daraufhin nicht geflossen ist, musste die staatliche Nürburgring GmbH Insolvenz beantragen.

Gibt es strafrechtliche Konsequenzen für den Nürburgring?

Foto: Thomas Frey/Archiv – DPA

Nach Ansicht der Kommission stehen die Mittel in unmittelbarem Zusammenhang mit Beihilfen von knapp 486 Millionen Euro, die sie seit März prüft. Die Behörde bezweifelt, dass die Hilfen zu marktüblichen Bedingungen gewährt wurden. Sie sind der Ansicht, dass sich der Nürburgring möglicherweise bereits 2008 in finanziellen Schwierigkeiten befand, als die ersten Beihilfen gewährt wurden. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen dürfen nach Auffassung der Kommission nur einmal innerhalb von zehn Jahren an Unternehmen in Schwierigkeiten vergeben werden. Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hält die bisher gezahlten Landesmittel für rechtlich sauber.

Die frühere SPD-Alleinregierung hatte rund 330 Millionen Euro in einen Freizeitpark am Nürburgring investiert. Die Besitzfirma steht nun vor der Pleite. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft, ob die Insolvenz der nahezu landeseigenen Nürburgring GmbH auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte.

«Wir ermitteln im gesamten Komplex Nürburgring sowieso», sagte Oberstaatsanwalt Hans-Peter Gandner der Nachrichtenagentur dpa. Bei jedem Insolvenzverfahren werde außerdem geprüft, ob ein Anfangsverdacht auf Insolvenzvergehen bestehe. Derzeit könne er nichts Näheres dazu sagen. Bei solchen Vergehen handelt es sich zum Beispiel um Insolvenzverschleppung. Bei der landeseigenen Förderbank ISB trafen inzwischen knapp 334 Millionen Euro ein, um einen Kredit für den Ring-Ausbau abzulösen.

CDU-Landeschefin Julia Klöckner rechnet mit strafrechtlichen Folgen für Beck. Sie verglich ihn in der «Welt» (Mittwoch) mit dem früheren baden-württembergischen CDU-Regierungschef Stefan Mappus. Der hatte den Kauf von Anteilen des Energiekonzerns EnBW für 4,7 Milliarden Euro am Landtag vorbei eingefädelt und soll bis zu 840 Millionen Euro zu viel bezahlt haben. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue.

Beck hatte sich für die Ring-Pleite entschuldigt, einen Rücktritt aber abgelehnt. Er bekam Zuspruch aus dem Saarland: «Wenn wir uns in Zukunft in der Politik lediglich noch davon abhängig machen, ob Infrastrukturprojekte nicht zu risikoreich sind, dann werden wir bald gar nichts mehr machen können», sagte der saarländische SPD-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Heiko Maas der dpa. Schließlich gebe es in Rheinland-Pfalz viele Konversions- und Strukturprojekte.

Die Gehälter der Mitarbeiter der Nürburgring GmbH sind unterdessen bis Ende Oktober sicher. Die Arbeitsagentur Mayen übernahm für drei Monate das Insolvenzgeld, sagte Agenturchef Günter Thull der «Rhein-Zeitung» (Mittwoch). Für die Nürburgring GmbH arbeiten rund 30 Menschen – allerdings sind etwa 20 an die Privatbetreiber ausgeliehen.