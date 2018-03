EU-Bericht: Badeseen in Rheinland-Pfalz sind sehr sauber

Aus unserem Archiv

Bonn/Mainz

Ab ins Badevergnügen: Die Badeseen in Rheinland-Pfalz sind laut EU-Badegewässerbericht sehr sauber. Von 68 überprüften Seen und Badegebieten im Land erhielten sogar 62 das Siegel «ausgezeichnet», teilte die regionale Vertretung der Europäischen Kommission am Mittwoch in Bonn mit. Im Vergleich zum Vorjahr gebe es vier Badegebiete weniger: Der Großpartweiher, das Strandbad Melm, der Schreiber-Weiher am Rhein in Ludwigshafen und die Badestelle Reffenthal am Angelhofer Altrhein in Speyer seien von der Badeliste gestrichen worden.