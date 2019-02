Zehn vorläufige Festnahmen und 16 vollstreckte Haftbefehle sind das Ergebnis einer großangelegten Kontrollaktion der Polizei im Südwesten. „Die Konzentration lag auf der Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität, die festgestellten Taten gehen freilich quer durch die Strafgesetze“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag. Im Rahmen der Maßnahmen kontrollierten Polizisten unter anderem Fahrzeuge und fuhren in Gegenden mit höherer Einbruchskriminalität verstärkt Streife.

So konnte neben anderen ein mutmaßlicher Vergewaltiger verhaftet werden. Außerdem hob das Innenministerium die Festnahme zweier Männer hervor, die für einen Raubüberfall Ende Januar in Stuttgart in Betracht kommen. Die ...