Nomen est omen: Deutschlands erstes privates Gockelmuseum öffnet an diesem Sonntag (22. Juli) in Göcklingen (Landkreis Südliche Weinstraße). „Ich bin selbst überrascht, was es an Kuriositäten gibt“, sagte Betreiber Gerhard Hoffmann. Mit seiner Frau Claudia hat der Biowinzer rund 4000 Exponate gesammelt – von Butterdosen in Gockelform über Christbaumkugeln bis zur WC-Bürste.

Am Premierentag sei das Museum von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet, „an anderen Tagen auf Zuruf“, sagte der 50-Jährige. „Ich möchte Führungen anbieten. Das Museum ist ein Langzeitprojekt, alle ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.