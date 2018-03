Erstes Baby im Zoo Landau in diesem Jahr ist Watussi-Kalb

Aus unserem Archiv

Landau

Eine afrikanische Kuh war am schnellsten: Ein Watussi-Kalb ist das erste Baby im Zoo Landau in der Pfalz in diesem Jahr. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, habe der kleine Bulle am Samstagmorgen im Stall gelegen. Es sei bereits das siebte Jungtier von Mutterkuh Doreen. Watussi-Rinder sind eine Hausrindrasse im Osten Afrikas. Sie sind für ihre langen und dicken Hörner bekannt.