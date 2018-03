Erster Saisonsieg für Kaiserslautern – 2:1 in Aalen

Aus unserem Archiv

Aalen

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem angestrebten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Dank der größeren Abgeklärtheit und zweier Tore des starken Albert Bunjaku setzte sich der Absteiger am Freitag verdient mit 2:1 (2:1) beim Zweitliga-Neuling VfR Aalen durch. Mit einem Foulelfmeter in der 17. Minute brachte Bunjaku die Pfälzer vor 12 038 Zuschauern in der Scholz-Arena in Führung und sorgte auch für den 2:1-Endstand. Martin Dausch glich für Aalen zwischenzeitlich per Handelfmeter aus (25.).