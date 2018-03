Erste Warnstreiks von Metallern im Tarifgebiet Mitte

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Mainz (dpa) – Mit ersten Warnstreiks erhöht die IG Metall in der laufenden Tarifrunde auch im Bezirk Mitte den Druck auf die Arbeitgeber. In Hessen machten am Montagmittag Beschäftigte des Automobilzulieferers Mahle in Wölfersheim den Anfang. Die Gewerkschaft erwartete, dass sich 150 bis 200 Mitarbeiter an einer Kundgebung vor dem Werkstor beteiligen werden. Im Laufe des Tages waren weitere Aktionen in Frankfurt, Maintal und Obertshausen geplant, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollte es am Dienstag (9.1.) so richtig losgehen.