Erste Sondersitzung des Landtags in Schulferien seit 52 Jahren

Der eine feiert Silberhochzeit, der andere ist auf Kreuzfahrt. Egal, arbeiten müssen die beiden Landtagsabgeordneten trotzdem. Denn wegen des Nürburgring-Debakels kommt das Parlament ausnahmsweise in den Schulferien zusammen – zum zweiten Mal in seiner Geschichte.

Wissing (FDP) warnt vor Pleite der Förderbank des Landes.

Mainz (dpa/lrs) – Das Nürburgring-Debakel hat auch Folgen für die Urlaubsplanung der Politiker: Denn die Krisensitzung des rheinland-pfälzischen Landtags am Mittwoch (1.8.) ist die erste Sondersitzung des Parlaments in den Schulferien seit mehr als einem halben Jahrhundert. Zuvor wetzt die Opposition bereits standesgemäß die Messer. Und es mehren sich die Stimmen, die nun auch die Förderbank des Landes in Gefahr sehen.

CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner warnte am Montag, bewahrheiteten sich neue Befürchtungen, gefährde die Regierung ihre eigene Investitions- und Strukturbank (ISB). «Es droht, dass nun möglicherweise die gesamte Mittelstandsfinanzierung des Landes infrage gestellt wird.» FDP-Landeschef Volker Wissing stößt ins selbe Horn: Eine Pleite der ISB käme «einer Kernschmelze der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsförderung gleich». Das hätte unabsehbare Folgen für die Wirtschaft des Landes. Die FDP war 2011 aus dem Landtag geflogen.

Laut einem neuen Gutachten im Auftrag der CDU darf der 330-Millionen-Euro-Kredit der ISB für den Nürburgring-Ausbau, den die insolvente Besitzgesellschaft nicht mehr bedienen kann, nun nicht mit einer Landesrücklage von 254 Millionen Euro teilweise gezahlt werden. Ein solcher Verstoß gegen EU-Beihilferecht könne zur Pleite auch der Bank führen. Wer dabei mithelfe, könne sich sogar wegen Untreue strafbar machen. Die Brisanz: am Mittwoch will die Landesregierung auch die Zustimmung des Haushaltsausschusses zur Ablösung des Kredits mit der Landesrücklage einholen.

Das Finanzministerium wies die Vorwürfe zurück. Die ISB sei ein verlängerter Arm der öffentlichen Hand und im Verhältnis zum Land «beihilfefrei». Das Infrastrukturministerium wiederum wies die Möglichkeit von angeblicher Untreue im Landtag zurück. Abgeordnete seien vor gerichtlicher Verfolgung wegen ihres Stimmverhaltens durch die sogenannte Indemnität geschützt. Diese könne im Gegensatz zur Immunität auch nicht vom Parlament aufgehoben werden.

Der Vertrauensverlust für Ministerpräsident Kurt Beck hält sich trotz der Turbulenzen jedoch in Grenzen. Bei einer Umfrage für die Tageszeitung «Die Rheinpfalz» (Dienstag) sagten 40 Prozent der Wähler, der SPD-Politiker solle bleiben. 35 Prozent der Befragten waren dafür, dass er das Amt abgibt. 25 Prozent erklärten, keine Meinung zu haben oder keine Angaben machen zu wollen.

Gestützt wird der Ministerpräsident demnach vor allem von den Wahlberechtigten in der Pfalz: Von ihnen sind sogar 44 Prozent für den Verbleib Becks, nur 29 Prozent befürworten einen Rücktritt des Mainzer Regierungschefs. Die Umfrage wurde im Auftrag des Blatts vom Mannheimer Meinungsforschungsinstituts CMR durchgeführt. Es wurden 1000 wahlberechtigte Rheinland-Pfälzer befragt.

Am Montagabend traf der Sanierungsgeschäftsführer der insolventen Nürburgring GmbH, Thomas B. Schmidt, beim Runden Tisch an der Rennstrecke mit Gewerkschaften, Betriebsräten und Politikern zusammen. Auch Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) und der Chef der grünen Landtagsfraktion, Daniel Köbler, hatten sich dort angekündigt.

Verdi-Landeschef Uwe Klemens sprach sich bei dem Treffen dafür aus, dass der Nürburgring auch künftig im direkten Einflussbereich des Landes bleibt. «Das Insolvenzverfahren bietet die Möglichkeit, den Nürburgring wirtschaftlich zu gestalten. Ganz schlecht wäre es, wenn der Kernbereich in irgendeiner Panikaktion verschleudert wird. Das Land muss im Rennen bleiben, um für sichere und faire Jobs zu sorgen.»

Die Chancen eines Insolvenzverfahrens hob auch der Sanierungsgeschäftsführer hervor: Der Nürburgring könne so ohne Altlasten in die Zukunft starten. Konkrete Wege aus der Krise wurden bei dem Treffen nicht vereinbart. Es sei eher ein Gedankenaustausch gewesen, erklärte Schmidt. Für September sei ein weiteres Treffen vereinbart worden.

Nach Angaben von Schmidts Sprecher Pietro Nuvoloni ist es nicht das erste Treffen der Sanierungsgeschäftsführer sowie des Sachwalters im Insolvenzverfahren, Jens Lieser, mit der Spitze der Betreibergesellschaft des Rings. Das Land hatte ihr wegen ausstehender Pacht gekündigt. Doch die Betreiber haben noch nicht das Feld geräumt. Die Sanierungsexperten suchen nun mit ihnen zuerst eine Einigung, um mit Rechtssicherheit den Ring vermarkten zu können.

Für die Krisensitzung des Landtags «müssen viele Abgeordnete den Urlaub abbrechen oder verschieben», sagte CDU-Chefin Klöckner der dpa. Das betreffe in ihren Reihen etwa eine Silberhochzeitsreise und eine Kreuzfahrt.