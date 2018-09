Für eine gute Ärzteversorgung auf dem Land und gegen Ärztemangel: Als erste Ärztegenossenschaft in Rheinland-Pfalz wird die Medicus Eifler Ärzte eG in Bitburg voraussichtlich am 1. November starten. „Wir haben gerade unsere Zulassung bekommen“, sagte Allgemeinmediziner Michael Jager, dessen Praxis in Bitburg die zentrale Anlaufstelle sein wird, am Donnerstag. Ein Ausschuss aus Vertretern von Ärzten und Krankenkassen hatte am Mittwochabend in Koblenz Medicus grünes Licht gegeben. „Ich bin froh, dass wir es geschafft haben“, sagte Jager. Derzeit seien neun Ärzte mit im Team. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über die Zulassung berichtet.

Die Genossenschaft will Mediziner anstellen - und ihnen flexible Arbeitszeiten bieten, um sie als Landarzt anzulocken. Zwei Jahre habe man für die Zulassung gekämpft, sagte Jager. „Es war ein langer, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.