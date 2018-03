Erst saufen, dann schlagen: Mann verprügelt Zechkumpanen

Aus unserem Archiv

Worms

Zuerst gaben sie sich gemeinsam dem Alkohol hin, dann flogen die Fäuste: Ein 33-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen nach einer durchzechten Nacht in einer Kneipe in Worms seinen Zechkumpanen so heftig geschlagen, dass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er habe fast drei Promille Alkohol intus gehabt, berichtete die Polizei. Sein 35-jähriges Opfer brachte es auf zwei Promille. Die beiden Männer hatten sich ab dem späten Montagabend gemeinsam betrunken, morgens um vier Uhr gerieten sie in Streit. Der 33-Jährige schlug seinen Kumpel zu Boden und trat ihm gegen den Kopf. Dieser wurde mit Prellungen und Beulen in einem Krankenwagen in die Klinik gebracht.