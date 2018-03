Ernst-Bloch-Preis für politischen Philosophen Margalit

Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der mit 10 000 Euro dotierte Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen geht in diesem Jahr an den politischen Philosophen Avishai Margalit. Der 1939 in Israel geborene, inzwischen emeritierte Professor habe sich auch vor dem Hintergrund des Nahost-Friedensprozess mit den Themen Würde und Gerechtigkeit beschäftigt und die diesbezüglichen Möglichkeiten der Gesellschaft aufgezeigt, heißt es in der Begründung der Jury. Der mit 2500 Euro dotierte Förderpreis geht an die Wirtschaftsethikerin Lisa Herzog, die sich unter anderem mit Veröffentlichungen zur gegenwärtigen Krise des Kapitalismus hervorgetan habe, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Preise werden am 21. September verliehen.