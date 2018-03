Aus unserem Archiv

Goar (dpa/lrs). Innerhalb von drei Tagen ist es am frühen Freitagmorgen erneut zu einem Schiffsunfall im Rhein-Hunsrück-Kreis gekommen. Insgesamt waren drei Schiffe beteiligt, sagte die Polizei. Während eines Überholvorganges auf dem Rhein zwischen zwei bergfahrenden Gütermotorschiffen sei es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Tankmotorschiff gekommen. An einem der Schiffe sei ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die anderen beiden Schiffe konnten weiterfahren. Menschen seien nicht verletzt worden, Ladung sei nicht ausgetreten. Die Ermittlung der Unfallursache dauert zunächst noch an, hieß es. Der Unfall ereignete sich bei St.Goar. Erst am Mittwoch waren nur etwa zehn Kilometer von der Unfallstelle entfernt zwei Tankschiffe nahe der Loreley kollidiert.